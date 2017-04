Dones de mi primer trabajo

Por Richard Rosario

Pensando en mi primer trabajo, creo que era especial. Me encanta el helado y tuve el privilegio de trabajar en una tienda de helados. En ese tiempo, no lo creí porque sacar con pala el helado era más difícil de lo que pensaba. Sin embargo, veo que era un ideal “primer trabajo.”

Quizás en el momento, pensé que “yo” me conseguí mi primer trabajo. Pero, la realidad era que muchas cosas entraron en juego para que esto sucediera.

Creo que apliqué a 20 lugares diferentes. Tenía 16 años y no tenía mi propio coche, así que mi mamá y mi papá me llevaban a los diferentes negocios a dejar aplicaciones. No fue hasta que escuché de mi amiga Sierra, quien trabajaba en una tienda de helados, que por fin obtuve una oportunidad. Después de presentar una solicitud y la entrevista, el dueño decidió darme mi primera oportunidad de empleo.

Empezando mi nuevo trabajo, me di cuenta que sacar helado con pala requería mucho más trabajo de lo que me había imaginado. En primer lugar, mis manos estaban muy adoloridas la primera semana. También me dolían mis pies por estar de pie todo mi turno. Por último, mi mente estaba exhausta de medir los ingredientes para hacer el helado, o midiendo la cantidad de helado que cada cliente tenía que recibir.

La sensación de que ahorré lo suficiente para un carro usado y que ya tenía que mi propio dinero era algo que un adolescente no podría superar. Yo pensaba que era un “niño grande” e hizo algo por mi cuenta. Pero estaba equivocado.

¿Por qué estaba equivocado? Yo trabajé con el helado. Yo trabajé los turnos de noche. (Los cuales podrían durar hasta la medianoche) Yo era el empleado que estaba ganando su salario, aunque fuera el mínimo, pero de todos modos era yo. ¿Realmente no era yo quien hizo todo esto por mi propia cuenta?

Pues, no. En primer lugar, mis padres eran los que me llevaban por toda la ciudad hasta que finalmente encontré un trabajo. Mi amiga Sierra no solamente me dijo sobre el trabajo, sino también le dijo al dueño de mí antes de que nos conociéramos. Y luego el dueño fue quien me extendió la oferta. Así que mi primer trabajo no fue por mi propia cuenta, sino por aquellos que me ayudaron.

Del mismo modo, si Dios no me habría dado ciertos dones que normalmente tomamos por hecho, yo no habría podido trabajar allí. Las manos que usaba para sacar el helado eran dones de Dios. Los pies que usé para andar alrededor de la tienda eran dones de Dios. La capacidad mental que necesitaba para funcionar en ese trabajo fue un don de Dios. Por desgracia, no todos tienen estos dones.

Yo pensaba me convertí en un “niño grande” cuando conseguí mi primer trabajo, pero era que la corresponsabilidad estaba trabajando a través de otros. No lo hice solo, y Dios no descendía del cielo y me dio una solicitud de empleo en la mano. Recibí dones de Dios a través de las personas a mi alrededor.

Ese cheque de pago que recibí, también fue gracias a Dios y a los que me rodean. Por eso, ahora tengo la responsabilidad – un deber bautismal – para apreciar ese regalo y regresárselo al Señor. Ahora eso no significa dejar mi cheque entero en la canasta de las ofrendas. Pero sí significa que tengo que hacer una ofrenda intencional, proporcional y con oración cada domingo junto con un compromiso (y también cumplirlo) para nuestra campaña diocesana.

¿Quién sabía que mi primer trabajo fuera tan espiritual? Pero al fin, no fui un “niño grande” porque conseguí mi primer trabajo, sino porque reconoce los dones que me ayudaron a conseguirlo, y porque mostré mi agradecimiento dando mi ofrenda corresponsablemente por primera vez a mi parroquia y a mi diócesis.