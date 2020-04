Staying connected online/ Mantenerse conectado en línea

The Diocese of Beaumont’s Hispanic Ministry has relied on technology to stay connected with the Spanish-speaking community during the COVID-19 pandemic.

Through Facebook, Jesus Abrego, Director of Hispanic Ministry, created a private page for Nueva Evangelization where members study in the Lectio Divina, a form of spiritual meditation, once a week. The Charismatic Leadership is using its Facebook page to connect with members, including posting video messages. The pages were created to ensure that members stay connected, without being physically together.

In addition, Abrego trains parishioners at Cristo Rey, Beaumont, on live streaming Mass. Julio Beltran, Assistant Director of the ministry, has been meeting with youth online.

Hispanic Ministry coordinates the pastoral care of Hispanics living in the diocese and gives priority to the formation of lay leaders. The ministry is funded in part by gifts to the Bishop’s Faith Appeal.

La oficina del ministerio hispano de la diócesis de Beaumont utiliza la tecnología para mantener la comunicación con la comunidad de habla hispana en estos días que el covid-19 nos mantiene aislados.

Facebook es la plataforma digital que la oficina está utilizando para comunicarse con la comunidad de la Nueva Evangelización. El método que se utiliza en sus reuniones de seguimiento es Lectio Divina. Las reuniones digitales son privadas y solo tienen acceso los miembros de este grupo. Mientras la renovación carismática utiliza su propia plataforma de Facebook, ellos están grabando videos testimoniales que comparte con el público en general.

Jesus Abrego, director de la oficina del ministerio hispano, dedica tiempo un día a la semana para capacitar a los parroquianos de Cristo Rey, quienes asisten al padre Luis en las transmisiones, tanto diarias como la dominical,de la Santa Misa.

Julio Beltrán, director asistente, se reúne de manera virtual con los jóvenes y los adultos jóvenes.

La función de la oficina de ministerio es coordinar el cuidado pastoral de los hispanos que hablan español en la diócesis. La campaña de fe del obispo subsidia algunos de los programas que la oficina ofrece.