Evangelizando por tren

Monaguillos aprendieron del Evangelio, el calendario litúrgico y los valores familiares, mientras usaban trenes de juguete.

Las hermanas Misioneras Carmelitas des Santa Teresa hicieron una capacitación para los niños que sirven como monaguillos o tienen interés de servir. La capacitación fue en la parroquia de San Luis en Winnie el sábado, 21 de octubre. Los niños que asistieron a esta capacitación dirigirán el retiro del “Baby shower para la Virgen” que se llevará a cabo el mes que entra y se enfocará en el adviento y la llegada del niño Jesus.

Esto es parte del programa de “Niños Evangelizando Niños” que crea lideres niños en la parroquia. El programa fue reconocido por Catholic Extension, quien escogió a las hermanas como finalistas del premio nacional Lumen Christi de este año.

