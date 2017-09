El Consulado Mexicano ayuda a familias en SETX

El Consulado Mexicano ha estado en varias parroquias de la diócesis de Beaumont ofreciendo ayuda financiera a familias que normalmente no califican por otros tipos de ayuda por su estatus migratorio. El consulado ayudó a más de 600 personas en la parroquia de Cristo Rey en Beaumont el jueves, 7 de septiembre. El consulado también ha ido a las parroquias San Marcos el Evangelista en Silsbee y San José en Puerto Arturo.

Mexican Consulate offers help in SETX

The Mexican Consulate has been at several locations around Southeast Texas offering financial assistance to families who may not qualify for other types of assistance due to immigration status. The consulate helped over 600 people at Cristo Rey Parish in Beaumont on Thursday, September 8. The consulate has also been to St. Mark the Evangelist Parish in Silsbee and St. Joseph Parish in Port Arthur.